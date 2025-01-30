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Спорт

Победить Ротенберга и остаться в лидерах: «Спартак» сражается против СКА. LIVE

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — СКА. ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» принимает петербургский СКА под руководством Романа Ротенберга. На данный момент красно-белые занимают третье место в Западной конференции КХЛ, а питерские армейцы — шестое. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
30 января 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:15

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» проведет трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА. Начало матча — в 19.30 мск.

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