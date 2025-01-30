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Предсказали стадию, на которой «Вашингтон» вылетит из Кубка Стэнли

Комментатор Майков: «Вашингтону» будет сложно в плей-офф
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в разговоре с «Газета.Ru» спрогнозировал, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сенсационно лидирующий в текущем сезоне в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, вряд ли сможет пройти дальше второго раунда плей-офф.

«Первый раунд «Вашингтону» по силам пройти, учитывая, что там будет команда из wild card. С другой стороны, в этом wild card может оказаться «Бостон» или «Рейнджерс», что значительно осложняет задачу. То есть, если в wild card в итоге окажется условный «Коламбус», «Вашингтону» попадется, не знаю, «Оттава», «Монреаль», там многие претендуют, но мысль понятна: в этом случае задачи пройти первый раунд будет выполнимой. Вот дальше уже что делать против команд покрепче? «Каролины» или «Нью-Джерси» — скорее всего, они окажутся во втором раунде. Вот это уже вопрос».

Александру Овечкину остается 19 точных бросков до повторения рекорда Гретцки по голам (894). При этом «Кэпиталз» предстоит провести еще 32 матча в текущем регулярном чемпионате, а контракт капитана будет действовать еще один сезон.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде.

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