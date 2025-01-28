«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе из команды футболиста сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор с бразильцем истекал в конце июня 2025 года.

До этого сообщалось, что Неймар близок к возвращению в бразильский «Сантос».

Бразильский футболист выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее агент не исключил переход Неймара в петербургский «Зенит».