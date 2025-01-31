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Овечкин забросил очередную шайбу и еще приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин забросил 876-ю шайбу и приблизился к рекорду Гретцки
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 876-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отличился в гостевом матче с «Оттавой».

Россиянин реализовал большинство в третьем периоде и сократил отставание своей команды в счете до одной шайбы. На момент написания новости «Оттава» ведет 4:3.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Оттаве» Александр отстает от Гретцки на 18 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 19 шайб.

«Вашингтон» в прошлом сезоне вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции с разностью заброшенных и пропущенных шайб — 37. В текущем регулярном чемпионате «Кэпиталз» идут на первом месте в лиге, набрав перед игрой с «Оттавой» 73 очка после 50 матчей при 174 заброшенных и 119 пропущенных шайбах. Занимающую второе место в Столичном дивизионе «Каролину» команда Александра Овечкина опережает на семь очков, имея на матч меньше.

Ранее предсказали стадию, на которой «Вашингтон» вылетит из Кубка Стэнли.

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