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Спорт

Российские звезды Чалов и Оздоев сражаются в Лиге Европы с командой Захаряна. LIVE

Футбол. Лига Европы. Общий этап. 8-й тур. «Реал Сосьедад» — ПАОК. ОНЛАЙН

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FC PAOK
Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, встречается с испанским «Реал Сосьедадом», в составе которого выступает россиянин Арсен Захарян. Матч проходит в рамках общего этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур
Матч не начался
30 января 23:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче последнего тура общего этапа Лиги Европы ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Реал Сосьедадом» Захаряна. Начало встречи — в 23.00 мск.

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