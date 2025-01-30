Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, встречается с испанским «Реал Сосьедадом», в составе которого выступает россиянин Арсен Захарян. Матч проходит в рамках общего этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур
Матч не начался
30 января 23:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче последнего тура общего этапа Лиги Европы ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Реал Сосьедадом» Захаряна. Начало встречи — в 23.00 мск.