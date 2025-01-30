30 января 2025, 23:00 Спорт Российские звезды Чалов и Оздоев сражаются в Лиге Европы с командой Захаряна. LIVE Футбол. Лига Европы. Общий этап. 8-й тур. «Реал Сосьедад» — ПАОК. ОНЛАЙН Александр Седов

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Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, встречается с испанским «Реал Сосьедадом», в составе которого выступает россиянин Арсен Захарян. Матч проходит в рамках общего этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур Матч не начался 30 января 23:00 Реал Сосьедад Сан-Себастьян, Испания 0 : 0 ПАОК Салоники, Греция Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания