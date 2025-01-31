Бывший вратарь «Спартака» может продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Александр Селихов, который покинул в январе столичный «Спартак», может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

«Поговаривают, что у Селихова есть варианты на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия или Катар. Если он на старости лет принял решение заработать денег, то почему нет, все правильно. Такие предложения могут всего раз в жизни выпасть. Если хочется попробовать себя в новой обстановке, снова получить место в стартовом составе, то надо такими шансами пользоваться», — заявил Масалитин.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

Ранее бывший игрок «Спартака» оценил возможный уход основных игроков команды.