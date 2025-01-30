Бывший игрок «Спартака» оценил возможный уход основных игроков команды

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможных уходах из «Спартака» этой зимой нападающего Манфреда Угальде и защитника Срджана Бабича.

«Понятно, что для Станковича сейчас потеря футболистов будет неприятным моментом. Одно дело, когда у тебя есть костяк, и футболисты еще добавляются. Другое, когда кто-то может уйти. Есть разговоры про Угальде, сейчас еще говорят о трансфере центрального защитника Срджана Бабича, за которого платят неплохие деньги, а ему самому дают хорошие условия в Саудовской Аравии. Для тренера это все неприятно, а что касается клуба, то тут все зависит от того, как там смотрят в будущее. Но для тренера лучше сохранить состав», — считает Деменко.

К Срджану Бабичу проявляет серьезный интерес клуб из Саудовской Аравии, по информации инсайдеров, уже сделавший красно-белым предложение, в то время как к являющемуся лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ на данный момент Манфреду Угальде проявляют интерес клубы из топ-5 европейских лиг.

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