Названо имя еще одного российского фигуриста, летевшего на разбившемся в США самолете

Выступавший за Россию и США фигурист Кирсанов был на борту разбившегося лайнера

Бывший фигурист Александр Кирсанов был на борту самолета, разбившегося под Вашингтоном после столкновения с вертолетом. Об этом «Матч ТВ» сообщил экс‑фигурист Денис Петухов.

«Пока еще полностью не известны все имена, полных списков не видели. Мы знаем, что потеряли еще двух коллег и друзей, это Александр Кирсанов и Инна Волянская», — сказал Петухов.

В своей карьере 46-летний Кирсанов выступал в танцах на льду под флагами России, Азербайджана и США. Он выиграл азербайджанское национальное первенство в паре с Барбарой Хэнли, а также оказывался на шестой позиции этапа Гран-при в Америке (Skate America), когда выступал за США с Кристи Моксли. После завершения карьеры фигуриста он начал тренировать.

На борту самолета также находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.