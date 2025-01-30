Летевшие на разбившемся самолете чемпионы мира собирались в Россию

Летевшие в упавшем в США самолете Шишкова и Наумов собирались приехать в Россию

Тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые находились в разбившимся над Вашингтоном пассажирском самолете, собирались приехать в Россию. Об этом сообщила РЕН ТВ бывшая наставница спортсменов Людмила Великова.

«Это мои самые-самые любимые спортсмены. Моя первая проба на чемпионате мира. Они стали чемпионами мира 1994 года. Изумительные люди. Знаете, сколько раз говорили: «Переходите к нам». Это преданные, классные ребята. В работе совершенно потрясающие, талантливые, красивые», — добавила она.

Шишкова и Наумов завершили карьеру в 1998 году, с тех пор жили в США. Их сын Максим Наумов выступает под американским флагом.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В самолете также находилась бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Официальный список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.