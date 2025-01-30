СКА победил «Спартак» по буллитам в Москве

СКА в серии буллитов одолел «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.

Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. СКА идет на шестой строчке, имея в активе 63 балла.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Доминик Гашек рассказал, как относился к России во время выступлений за «Спартак».