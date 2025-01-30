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В Госдуме рассказали, у кого из кандидатов в президенты МОК есть шансы на победу

Депутат Журова: МОК может выбрать Самаранча президентом из-за преемственности
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Martin Zabala/Global Look Press

Хуан Антонио Самаранч-младший может стать президентом Международного олимпийского комитета (МОК), если в рамках предвыборной гонки за этот пост пообещает продолжать дело своего отца, возглавлявшего МОК с 1980 по 2001 год. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Это несколько закостенелая организация. Поэтому я допускаю, что у Самаранча есть шансы, потому что есть связь с его отцом, преемственность — а она важна для МОК. При том, что в последнее время от нее отошли, пытаются привнести что-то новое. Но вдруг это новое – хорошо забытое старое? Самаранч может пообещать, что пойдет по стопам отца, потому что в то время это было возрождение МОК», — считает Журова.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Журова рассказала, какой кандидат в президенты будет идеальным для МОК.

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