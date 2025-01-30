Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил, что в авиакатастрофе над Вашингтоном, которая произошла в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом, никто не выжил. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подтвердил, что среди погибших были российские граждане, и выразил соболезнования.

«Родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне и по всей Америке и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», — заявил он.

На борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Официальный список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.