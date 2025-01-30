В Бостоне подтвердили гибель чемпионов мира в авиакатастрофе

В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе

Исполнительный директор клуба по фигурному катанию Бостона Дуг Зегиб на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подтвердил , что тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе, которая произошла над Вашингтоном.

«Наш вид спорта и клуб пострадали от ужасной потери в этой трагедии. <…> По нашей информации, в числе атлетов, тренеров и родителей в самолете были шесть членов из клуба по фигурному катанию Бостона. Мы опустошены, у нас просто нет слов», — заявил он.

Также Зегиб указал, что всего в авиакатастрофе погибли 14 фигуристов, которые возвращались из города Уичито в штате Канзас из спортивного лагеря.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В самолете также находилась бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Официальный список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.