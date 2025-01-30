Второй день чемпионата Европы начался с минуты молчания из-за авиакатастрофы в США

Второй день ЧЕ по фигурному катанию в Таллине начался с минуты молчания

Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине начался с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы над Вашингтоном, которая произошла в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом. Об этом сообщила РИА Новости координатор Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе.

30 января на лед в Таллине выйдут мужчины с короткими программами, а также спортивные пары, которые покажут произвольные прокаты.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В СМИ появилась информация, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Официальный список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.