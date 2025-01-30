В Госдуме объяснили, как новый глава МОК будет вести себя в отношении России

«Зависит от того, кто изберется. Понятно, что если это будет Коу, то Великобритания не даст ему высказывать, что он думает. А если это будет тот же Самаранч, он всегда может сказать, что он сохраняет традиции предыдущих руководителей, сможет сделать отсылку, что даже во времена Холодной войны спорт сохранялся и не допускалось, что спортсмены были заложниками политической ситуации.

Коу значительно сложнее в этой ситуации, другим кандидатам проще быть независимыми — каким, кстати, и должен быть руководитель МОК. Может быть, ему удастся быть независимым и высказываться как спортивному функционеру, который должен заботиться о спортсменах всего мира. Мне кажется, и другие члены МОК, которые будут голосовать, будут учитывать, насколько можно воздействовать на того или иного кандидата. Если на него меньше воздействия извне, у него больше шансов занять пост. В моем понимании это так», — сказала Журова.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее кандидат в президенты МОК поддержал выступление россиян в нейтральном статусе.