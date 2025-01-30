Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: у нас старая команда

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы своей команды над бельгийским «Брюгге» в матче Лиги чемпионов назвал свою команду старой, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Де Брейне 34 года, Гюндогану — 33, Ковачичу — 30. Нам некем их заменить. Вот почему мы благодарны им за усилия, которые они прилагают для скорейшего восстановления», — сказал Гвардиола.

Для выхода в стадию плей-офф англичанам нужна была только победа. Однако после первого тайма коллектив Пепа Гвардиолы уступал: хавбек «Брюгге» Рафаэль Оньедика отличился на 45-й минуте. «Сити» удалось перевернуть игру после перерыва. На 53-й минуте счет сравнял Матео Ковачич, на 62-й минуте Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет установил Савиньо на 77-й минуте.

В итоговой таблице «Манчестер Сити» занял 22-е место, набрав 11 очков и сыграет в 1/16 финала. «Брюгге» оказался на последней строчке, которая выводит в плей-офф, 24-й. У коллектива также 11 очков.

Ранее в Лиге чемпионов был установлен рекорд XXI века.