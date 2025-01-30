Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: у нас старая команда

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал свою команду старой
close
Imago/Revierfoto/Global Look Press

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы своей команды над бельгийским «Брюгге» в матче Лиги чемпионов назвал свою команду старой, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Де Брейне 34 года, Гюндогану — 33, Ковачичу — 30. Нам некем их заменить. Вот почему мы благодарны им за усилия, которые они прилагают для скорейшего восстановления», — сказал Гвардиола.

Для выхода в стадию плей-офф англичанам нужна была только победа. Однако после первого тайма коллектив Пепа Гвардиолы уступал: хавбек «Брюгге» Рафаэль Оньедика отличился на 45-й минуте. «Сити» удалось перевернуть игру после перерыва. На 53-й минуте счет сравнял Матео Ковачич, на 62-й минуте Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет установил Савиньо на 77-й минуте.

В итоговой таблице «Манчестер Сити» занял 22-е место, набрав 11 очков и сыграет в 1/16 финала. «Брюгге» оказался на последней строчке, которая выводит в плей-офф, 24-й. У коллектива также 11 очков.

Ранее в Лиге чемпионов был установлен рекорд XXI века.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами