Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты МОК поддержал выступление россиян в нейтральном статусе

Кандидат в президенты МОК Элиаш: верю в программу нейтральных атлетов
close
Global Look Press

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) шведско-британский бизнесмен Йохан Элиаш допустил участие российских спортсменов на зимней Олимпиаде — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо в нейтральном статусе. Об этом он заявил на презентации кандидатов в штаб-квартире организации в Лозанне, отвечая на вопрос журналиста о перспективах участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

«В текущих обстоятельствах это очень важно. Никто не может выбирать, где родиться. Атлеты не должны быть использованы в политических целях. Но программа нейтральных спортсменов отлично зарекомендовала себя на недавней Олимпиаде в Париже. Я верю в нее и рассчитываю, что нейтральные спортсмены смогут выступить и на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Полагаю, все зимние федерации должны ее применять», — заявил Элиаш.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее кандидат в президенты МОК назвал условие для снятия санкций с России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами