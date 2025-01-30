Кандидат в президенты МОК поддержал выступление россиян в нейтральном статусе

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) шведско-британский бизнесмен Йохан Элиаш допустил участие российских спортсменов на зимней Олимпиаде — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо в нейтральном статусе. Об этом он заявил на презентации кандидатов в штаб-квартире организации в Лозанне, отвечая на вопрос журналиста о перспективах участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

«В текущих обстоятельствах это очень важно. Никто не может выбирать, где родиться. Атлеты не должны быть использованы в политических целях. Но программа нейтральных спортсменов отлично зарекомендовала себя на недавней Олимпиаде в Париже. Я верю в нее и рассчитываю, что нейтральные спортсмены смогут выступить и на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Полагаю, все зимние федерации должны ее применять», — заявил Элиаш.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее кандидат в президенты МОК назвал условие для снятия санкций с России.