Американский фигурист не попал на борт самолета, который позднее разбился

Фигурист Маравилла не смог попасть на борт самолета, который потерпел крушение

Американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что не смог попасть на борт самолета, который позднее потерпел крушение в Вашингтоне.

«Не пустили на рейс», — написал Маравилла в соцсетях.

Также он написал, что добирается из Канзаса до Вашингтона на автомобиле.

Пассажирский самолет, на котором летели фигуристы и тренеры сборной США, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Спасатели прибыли на место крушения спустя 10 минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

На борту самолета Bombardier CRJ700, летевшего из Канзаса, находились российские чемпионы мира по фигурному катанию 1995 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Ранее в Кремле выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США.