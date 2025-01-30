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Американский фигурист не попал на борт самолета, который позднее разбился

Фигурист Маравилла не смог попасть на борт самолета, который потерпел крушение
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U.S. Figure Skating

Американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что не смог попасть на борт самолета, который позднее потерпел крушение в Вашингтоне.

«Не пустили на рейс», — написал Маравилла в соцсетях.

Также он написал, что добирается из Канзаса до Вашингтона на автомобиле.

Пассажирский самолет, на котором летели фигуристы и тренеры сборной США, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Спасатели прибыли на место крушения спустя 10 минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

На борту самолета Bombardier CRJ700, летевшего из Канзаса, находились российские чемпионы мира по фигурному катанию 1995 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Ранее в Кремле выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США.

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