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В Госдуме сказали, что Россия готова помочь США после авиакатастрофы в Вашингтоне

Депутат Журова: Россия готова помочь США после авиакатастрофы в Вашингтоне
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия готова помочь США после того, как в Вашингтоне упал самолет с фигуристами и тренерами американской сборной, передает «ВсеПроСпорт».

«Пока окончательных списков нет. Слышала, что на борту были наши соотечественники, люди с российскими паспортами. Россия готова оказать помощь США, если были и наши граждане», — сказала Журова.

Столкновение самолета с военным вертолетом Sikorsky H-60 произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

Ранее сообщалось о том, что возможные выжившие в авиакатастрофе в США столкнулись с опасным переохлаждением.

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