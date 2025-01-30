Бывший пилот назвал вероятную причину крушения самолета в США

Бывший пилот вертолета Пол Бивер заявил, что причиной столкновения пассажирского самолета и вертолета в США с большой долей вероятности стал «человеческий фактор». Слова пилота приводит Sky News.

Бивер отметил, что на данный момент сложно сказать, можно ли было избежать столкновения.

«Для меня это выглядит как человеческая ошибка. Диспетчеры могут только давать рекомендации, и именно пилот воздушного судна берет на себя личную ответственность за решения», — отметил Бивер.

Бывший пилот подчеркнул, что самолет совершал заход на посадку и по этой причине не собирался менять маршрут. В соответствии с правилами, вертолет должен был предпринять действия по уклонению.

Также Бивер назвал пространство над рекой Потомак, где произошло столкновение, сложным для полетов.

«Здесь невероятно оживленное движение, и иногда, к сожалению, происходят столкновения в воздухе», — сказал бывший пилот.

На борту самолета Bombardier CRJ700, летевшего из Канзаса, находились российские чемпионы мира по фигурному катанию 1995 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Столкновение с вертолетом Sikorsky H-60 произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали 18 тел на данный момент.

Ранее в Кремле выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США.