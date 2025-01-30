Еще один фигурист опроверг новость о том, что он был в упавшем самолете

Фигурист Паркман опроверг новость о том, что он был в упавшем самолете

Американский фигурист Даниил Паркман опроверг новость о том, что он был в самолете, который упал в Вашингтоне.

Фигурист выложил Stories в своих соцсетях.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из водоема вытащили 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что американская фигуристка российского происхождения не находилась в упавшем самолете.