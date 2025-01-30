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Российский вратарь во второй раз в сезоне сыграл на ноль

Бобровский второй раз в сезоне сыграл на ноль в НХЛ
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Jim Rassol/Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский второй раз в этом сезоне сыграл на ноль.

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» Бобровский отразил все 29 бросков. Его команда победила со счетом 3:0, а сам вратарь был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Бобровский принял участие в 34 матчах и пропустил 2,72 шайбы в среднем. Процент отраженных бросков вратаря равен 90,1%.

Данный сухой матч стал 46-м в карьере для Бобровского. По этому показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным – россияне делят 8-е место по числу игр на ноль среди европейских вратарей.

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» идет четвертой в Восточной конференции. У коллектива 63 очка за 52 матча.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Владимир Путин изменил его судьбу.

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