Спорт
Все или ничего для Гвардиолы: «Манчестер Сити» играет решающий матч за плей-офф ЛЧ. LIVE
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Global Look Press
В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Брюгге». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
Матч не начался
29 января 23:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Этихад», Манчестер, Англия
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Брюгге». Начало встречи — в 23.00 мск.