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Все или ничего для Гвардиолы: «Манчестер Сити» играет решающий матч за плей-офф ЛЧ. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 8-й тур. «Манчестер Сити» — «Брюгге». ОНЛАЙН

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

Global Look Press
В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Брюгге». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
Матч не начался
29 января 23:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Стадион «Этихад», Манчестер, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Брюгге». Начало встречи — в 23.00 мск.

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