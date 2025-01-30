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Донецкий «Шахтер» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 1:3 в Лиге чемпионов
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Алексей Даничев/РИА Новости

Украинский «Шахтер» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче заключительного, восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме гвинейский форвард «Боруссии» Серу Гирасси оформил дубль на 17-й и 44-й минутах, а во втором тайме команды обменялись голами: на 50-й минуте в составе «Шахтера» отличился Марлон Гомес, а у «Боруссии» на 79-й минуте забил алжирский защитник Рами Бенсебаини.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам группового этапа «Боруссия» заняла 10-е место, набрав 15 баллов, и продолжит борьбу на стадии 1/16 финала. «Шахтер» стал 27-м с семью очками и покидает турнир.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее «Боруссии» — 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «ПСЖ» Сафонова вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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