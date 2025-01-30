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Кандидат в президенты МОК назвал условие для снятия санкций с России

Ибн Хусейн: если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин вводить санкции
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Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, который претендует на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), заявил, что условием для снятия санкций с России является соблюдение Олимпийской хартии. Его слова приводит Inside The Games.

«Олимпийская хартия — это то, чем я руководствуюсь. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин вводить против нее санкции», — заявил ибн Хусейн.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее в Госдуме назвали главу МОК слабым руководителем.

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