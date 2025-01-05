В Госдуме назвали главу Международного олимпийского комитета слабым руководителем

Ирина Роднина: при Бахе в МОК все врозь идет

Депутат Госдумы России Ирина Роднина назвала слабым руководителем нынешнего главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передает «ВсеПроСпорт».

«Я выборы главы МОК особенно не жду. Бах оказался слабым руководителем. Что касается нынешних кандидатов, то мы знаем их имена, а вот программы я пока не видела. Или о них у нас попросту не пишут», — сказала Роднина.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Действующий глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года.

Ранее боец MMA Монсон призвал новое руководство МОК снять санкции с России.