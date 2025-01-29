Российский хоккеист попал в реанимацию

Защитник «Салавата» Панин попал в реанимацию после столкновения в матче КХЛ

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию из-за полученной травмы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Виктор Козлов.

«У Панина повреждение. Было столкновение, он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что все нормально с ним», — заявил специалист.

Панин успел провести на льду всего две минуты. Уже в первом периоде он пострадал в столкновении с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре.

Матч завершился победой коллектива из Уфы со счетом 4:2. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» занимает второе место, набрав 67 очков после 50 игр. В активе «Авангарда» 53 балла за 49 матчей.

В текущем сезоне 39-летний Панин набрал 7 (2+5) очков в 49 встречах.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее был назван главный фаворит КХЛ перед стартом плей-офф.