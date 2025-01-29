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Дзюба вступил в потасовку с соперником после оскорбления

Дзюба толкнул игрока «Урарту» и вступил в потасовку после оскорбления
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба вступил в потасовку с игроком армянского «Урарту» Эриком Симоняном во время товарищеского матча.

29 января в рамках тренировочного сбора в ОАЭ состоялась игра между «Акроном» и армянским «Урарту». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба. На 64-й минуте футболист «Урарту» Эрик Симонян оскорбил россиянина и сказал «заткнуться». В ответ на это Дзюба толкнул Симоняна, отправив его на газон. Футболистов успели разнять, а сам Дзюба был заменен через две минуты.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из московского «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Ранее стала известна дата заседания РФС из-за скандального интервью Дзюбы.

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