Стала известна дата заседания РФС из-за скандального интервью

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили о том, что заседание комитета по этике по поводу скандального ноябрьского интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы состоится 4 февраля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — сообщили в РФС.

К письму от Российской премьер-лиги (РПЛ) в комитет по этике приложено заключение специалиста с оценкой высказываний Дзюбы на 50 листах. В лиге уточнили, что инициатором проверки выступил бывший клуб Дзюбы — «Локомотив».

После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» летом 2024 года подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем чемпионате России Дзюба провел семь матчей, забив два мяча.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему отказались от Дзюбы.