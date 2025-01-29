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Комментатор назвал, что для команды Овечкина важнее его рекорда

Комментатор Майков: «Вашингтон» наверняка выиграет свою конференцию
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Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» ответил на вопрос, сможет ли Александр Овечкин уже в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, нет, но просто глядя на этот «Вашингтон», на этот-то сезон, мне кажется, задача даже есть более важная. Это плей-офф, и я уж не говорю про Кубок Стэнли, потому что, честно говоря, все равно сомневаюсь, что вот этот «Вашингтон» на дистанции нескольких матчей подряд с одной командой сможет хорошо смотреться. Но, опять же, если команда закончит первой на Востоке, а вероятность этого крайне велика, потому что там той же «Каролине» они везут уже семь очков, тому же «Торонто» везут 11 очков вообще. Отрыв достаточно серьезный, и, по крайней мере, дивизион, да и всю конференцию «Вашингтону» выиграть по силам и встретиться в первом раунде с какой-нибудь не самой сильной командой», — считает Майков.

«Вашингтон» лидирует в НХЛ с 73 очками после 50 игр, опережая вторую и третью команды своего дивизиона «Каролину» и «Нью-Джерси» на семь и 11 очков, хотя оба соперника провели больше матчей.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде.

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