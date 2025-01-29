Брат Калинской рассказал о знакомстве с Синнером

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер произвел на него хорошее впечатление. Синнер встречается с сестрой футболиста, теннисисткой Анной Калинской. Слова игрока «Пари НН» приводят Известия.

«Какое впечатление произвел Синнер? Самое хорошее. Нормальный, адекватный парень, без налета звездности. По общению и не подумаешь, что он сейчас первая ракетка мира. Одобряю ли выбор сестры? Да, полностью одобряю. Хороший парень», — заявил Калинский.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.

Ранее Синнер уехал на день рождения к Калинской вместо празднования победы в Кубке Дэвиса.