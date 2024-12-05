Синнер уехал на день рождения к Калинской вместо празднования победы в Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер решил посетить день рождения российской теннисистки Анны Калинской вместо вечеринки национальной команды по поводу победы в Кубке Дэвиса. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Источник утверждает, что сборная Италии отмечала победу в турнире в Сан-Ремо, однако 2 декабря Синнер улетел в Майами, чтобы отпраздновать 26-летие своей подруги. Отмечается, что они Синнер и Калинская не выкладывали совместных фотографий.

В начале октября в ряде итальянских СМИ появилась информация, что Синнер сделал предложение Калинской. Однако оба спортсмена эту информацию опровергли.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.

Ранее Синнер рассказал, повлияли ли на его жизнь отношения с Калинской.