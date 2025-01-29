«Сходят с ума»: канадский хоккеист о происходящем вокруг Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Уилсон: на Овечкина публика реагирует как на рок-звезду

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о реакции людей на российского игрока и капитана команды Александра Овечкина, сравнив его с рок-звездой. Его слова приводит Sportsnet.

«Куда бы мы ни приехали, люди просто сходят с ума. Неважно, в каком мы городе — везде, где он (Овечкин) проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду», — заявил он.

В ночь на 29 января «Вашингтон» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Канаде, завершилась со счетом 3:1. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 73 очка. В следующем матче 31 января «Вашингтон» сразится с «Оттавой Сенаторз».

Ранее НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки.