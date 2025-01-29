НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила обновленный прогноз на то, в какой игре российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Новой датой называется 16 апреля 2025 года. В этот день в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

В ночь на 29 января «Вашингтон» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Канаде, завершилась со счетом 3:1. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 73 очка. В следующем матче 31 января «Вашингтон» сразится с «Оттавой Сенаторз».

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, как Овечкин влияет на новичков команды.