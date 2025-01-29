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Экс-теннисистку Курникову заметили в инвалидном кресле

Бывшую теннисистку Курникову засняли в инвалидном кресле
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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывшая восьмая ракетка мира Анна Курникова, представлявшая Россию, появилась на публике в инвалидном кресле. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Спортсменку засняли с ортопедическим ботинком на ноге, что означает, что она могла получить травму. Однако больше никаких подробностей о повреждении Курниковой нет. Спортсменка появилась на инвалидном кресле во Флориде.

Курникова в своей профессиональной спортивной карьере ни разу не побеждала на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Больших успехов она достигла в паре, выступая с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Теннисистки дважды побеждали на Открытом чемпионате Австралии (1999 и 2002 годы) и однажды вышли в финал «Ролан Гаррос» (1999 год).

С 2001 года Курникова встречалась с певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок клипа на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. А 30 января 2020 года в семье произошло пополнение: спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.

Ранее стало известно, проверяли ли Камилу Валиеву на допинг в 2024 году.

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