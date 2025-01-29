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Названа ориентировочная дата матча между сборными России и Ирана

Sport24: матч между сборными России и Ирана может пройти 9 октября 2025 года
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборные России и Ирана по футболу близки к согласованию товарищеского матча, проведение которого запланировано на 2025 год. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к Федерации футбола Ирана.

«Россия и Иран близки к договоренности о товарищеской игре осенью этого года. Согласовываются точное место и дата матча. Стороны ведут общение и склоняются к проведению игры 9 октября на стадионе «Лужники», — указал источник.

Сборные России и Ирана встречались 23 марта 2023 года. Товарищеская игра, прошедшая в Тегеране, завершилась вничью 1:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сборная Малайзии выразила согласие сыграть с Россией при одном условии.

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