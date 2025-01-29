«Вообще не про хоккей»: экс-арбитр о допуске России на Олимпиаду в 2026 году

Известный эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд признался, что не хочет прогнозировать ничего в вопросе допуска сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Понимаете, это вопрос вообще не про хоккей. Поэтому я даже не пытаюсь прогнозировать, какое решение будет. Потому что мы не знаем, от чего это зависит и кто это решение принимает. И чем руководствуются эти люди, мы не знаем. Конечно, мы все хотели бы, чтобы Россию допустили, но как это будет на самом деле?» — заявил он.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть на Кубке мира по хоккею в 2028 году.