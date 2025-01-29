Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комментатор рассказал, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Комментатор Майков: Овечкин не побьет в этом сезоне рекорд Гретцки
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» высказался об Александре Овечкине, заявив, что тот не успеет побить рекорд Уэйна Гретцки по результативности до конца текущего сезона.

«Наверное, не поменяю я свое мнение, что в этом сезоне не побьет он рекорд Уэйна Гретцки. 20 шайб остается, играть «Вашингтону» остается 32 матча. Нет, я думаю даже со своим вот этим невероятным темпом не доберется Овечкин, как бы я сам лично ни хотел обратного», — подчеркнул Майков.

Легендарный Уэйн Гретцки по-прежнему удерживает рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных чемпионатах, забросив 894 шайбы за карьеру. На счету 39-летнего Овечкина 875 точных бросков в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 22 шайбы в 34 проведенных матчах, добавив к ним 12 результативных передач и пропустив 16 игр из-за перелома ноги. До конца регулярного чемпионата лидирующему в лиге «Вашингтону» остается провести 32 встречи. Контракт Александра Великого со «столичными» распространяется также на следующий сезон.

Ранее Евгений Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами