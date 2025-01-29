Комментатор рассказал, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» высказался об Александре Овечкине, заявив, что тот не успеет побить рекорд Уэйна Гретцки по результативности до конца текущего сезона.

«Наверное, не поменяю я свое мнение, что в этом сезоне не побьет он рекорд Уэйна Гретцки. 20 шайб остается, играть «Вашингтону» остается 32 матча. Нет, я думаю даже со своим вот этим невероятным темпом не доберется Овечкин, как бы я сам лично ни хотел обратного», — подчеркнул Майков.

Легендарный Уэйн Гретцки по-прежнему удерживает рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных чемпионатах, забросив 894 шайбы за карьеру. На счету 39-летнего Овечкина 875 точных бросков в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 22 шайбы в 34 проведенных матчах, добавив к ним 12 результативных передач и пропустив 16 игр из-за перелома ноги. До конца регулярного чемпионата лидирующему в лиге «Вашингтону» остается провести 32 встречи. Контракт Александра Великого со «столичными» распространяется также на следующий сезон.

Ранее Евгений Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина.