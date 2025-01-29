Овечкин не смог приблизиться к рекорду Гретцки в матче с «Калгари»

Овечкин не набрал очков в матче против «Калгари»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Калгари Флеймз» и «Вашингтон Кэпиталз». На выезде столичная команда одержала победу со счетом 3:1.

Уже на третьей минуте в составе гостей отличился Пьер-Люк Дюбуа, и эта шайба осталась единственной в первом периоде. Во втором игровом отрезке обе команды реализовали большинство. За «Калгари» забросил Блейк Коулман, а вскоре Дилан Строум вновь вывел свою команду вперед — в этот момент «кэпс» играли пять на три. В заключительной 20-минутке точку в матче поставил Алексей Протас, реализовавший выход один на один.

Капитан «столичных» Александр Овечкин нанес четыре броска, но ни один из них не достиг цели. Таким образом, российский форвард завершил игру без заброшенных шайб и не сумел приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

На счету Ови в текущем сезоне 34 (22+12) очка в 33 матчах регулярного чемпионата. Овечкин пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил в середине ноября в матче с «Ютой».

От снайперского рекорда Гретцки российского хоккеиста отделяют 19 шайб. Всего на счету Овечкина 875 голов, рекорд канадца — 894 шайбы.

Ранее в НХЛ оценили уровень Овечкина.