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В НХЛ оценили уровень Овечкина

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: Овечкин — выдающийся хоккеист
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Timothy T. Ludwig-Imagn Images/Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высоко оценил способности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и заявил, что он может побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом году. Его слова приводит «Чемпионат».

«Насчет Овечкина — рекорд в этом году, безусловно, возможен. Он выдающийся хоккеист. Я бы никогда не усомнился в его способностях», — заявил Дэйли.

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

В ночь на 26 января «Вашингтон» проиграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, завершилась с результатом 2:1. В составе победителей голами отметился Куинн Хьюз, который оформил дубль. За «Вашингтон» забил Пьер-Люк Дюбуа. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

«Кэпиталз» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 71 очко. В следующем матче «Вашингтон», который прервал шестиматчевую победную серию, сразится с «Калгари Флэймз», матч состоится 29 января, стартовый свисток прозвучит в 05:00 по московскому времени.

Ранее Евгений Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина.

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