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Названо наказание для одного из лучших снайперов лидера КХЛ

Лидера «Локомотива» Шалунова дисквалифицировали на два матча за грубость
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающего ярославского «Локомотива» Максима Шалунова дисквалифицировали на два матча за грубость в игре против московского «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

27 января «Локомотив» выиграл у «Динамо» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Уже на третьей минуте Даниил Тесанов вывел ярославцев вперед, а на 51-й — словак Рихард Паник удвоил преимущество. Одну шайбу смог отыграть Артем Швец-Роговой на 55-й минуте.

Лига отстранила Шалунова на один матч и наказала денежным штрафом. Ранее россиянин уже получал матч-штраф, ему полагается еще одна игра наказания. Таким образом, Шалунов пропустит две игры.

В турнирной таблице КХЛ «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции. У коллектива 80 очков за 51 игру. «Динамо» идет четвертым, у москвичей — 63 балла за 49 матчей.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее «Спартак» обыграл ЦСКА в матче КХЛ.

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