«Спартак» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Мегаспорт Арена» в Москве, завершилась со счетом 4:1 в пользу «красно-белых». «Спартак» вышел вперед уже на 11-й минуте усилиями словака Михала Чайковского. На 27-й минуте Егор Афанасьев счет сравнял, однако уже через 36 секунд Ансель Галимов вернул «Спартаку» лидерство. Еще две шайбы оказались уже в пустых воротах «армейцев»: на 59-й минуте с разницей в 24 секунды сначала отличился словак Адам Ружичка, а затем Галимов оформил дубль.

После 48 игр «Спартак» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 64 очка. ЦСКА занимает пятое место — у них 62 балла.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее ЦСКА обыграл «Сибирь» в КХЛ, отыгравшись с 0:2.