Бывший форвард ЦСКА объяснил, как «Зениту» заменить Клаудиньо

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что на замену ушедшему из петербургского «Зенита» Клаудиньо есть множество вариантов.

По его словам, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак может принять решение об изменении схемы.

«У них есть и Барриос, и Вендел. Скорее всего под нападающего опустится Глушенков. Семак что-нибудь придумает, может чуть-чуть видоизменит схему. Когда пришел Клаудиньо, он играл левого вингера, у него, кроме бровки, ничего сзади не было. Как только начали его опускать в середину, его начали по ногам долбить, и он никак не мог ни развернуться, ничего», — заявил Масалитин.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

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