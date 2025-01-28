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«Скажешь не то, на тебя в суд подадут»: российский хоккеист о жизни в США

Российский хоккеист Низамеев: в России не задумываются о законах, в США иначе
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РИА

Российский нападающий Артемий Низамеев, выступающий третий сезон в американской юниорской лиге USHL за команду «Трай-Сити», раскрыл, что его удивляет и раздражает в жизни в США. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все еще раздражает ресторанная еда. На гарнир в основном только картошка. Хочется какого-то разнообразия. Менталитет людей другой, все добрые и законопослушные. В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут все по-другому. Скажешь что-то не то, на тебя еще и в суд подадут», — заявил он.

19-летний нападающий ранее играл в системе челябинского «Трактора». В текущем сезоне он идет на втором месте среди лучших бомбардиров Лиги — в 37 матчах он набрал 45 (23+22) очков.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде.

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