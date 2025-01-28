Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области объяснили банкротство баскетбольной команды

Яковлев: банкротство «Самары» не связано с сокращением бюджетного финансирования
close
Баскетбольный клуб «Самара»

Вице‑губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев рассказал, что банкротство баскетбольного клуба «Самара» не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Удивлены, как подается новость о банкротстве «Самары». Это не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов. После завершения процедур, связанных с регистрацией юрлица, в Единой лиге ВТБ будет принимать участие АНО «БК «Самара», — заявил Яковлев.

28 января баскетбольный клуб «Самара» подал заявление о банкротстве.

Зимой команду покинули все легионеры из‑за экономической ситуации.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Самара» занимает предпоследнее, 11-е место. У коллектива семь побед при 20 поражениях. Последний раз «Самара» выигрывала в начале декабря 2024 года — тогда с минимальным счетом 72:71 они одержали верх над «Локомотивом-Кубанью».

Ранее «Крылья Советов» начали гасить долги.

Все новости на тему:
Баскетбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами