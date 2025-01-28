В Самарской области объяснили банкротство баскетбольной команды

Вице‑губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев рассказал, что банкротство баскетбольного клуба «Самара» не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Удивлены, как подается новость о банкротстве «Самары». Это не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов. После завершения процедур, связанных с регистрацией юрлица, в Единой лиге ВТБ будет принимать участие АНО «БК «Самара», — заявил Яковлев.

28 января баскетбольный клуб «Самара» подал заявление о банкротстве.

Зимой команду покинули все легионеры из‑за экономической ситуации.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Самара» занимает предпоследнее, 11-е место. У коллектива семь побед при 20 поражениях. Последний раз «Самара» выигрывала в начале декабря 2024 года — тогда с минимальным счетом 72:71 они одержали верх над «Локомотивом-Кубанью».

Ранее «Крылья Советов» начали гасить долги.