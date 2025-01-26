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Винер обвинила российскую гимнастку в предательстве

Винер назвала гимнастку Мамун предательницей
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РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер обвинила Маргариту Мамун в предательстве. Об этом она заявила в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.

«Очень трудно смириться, когда есть какое-то предательство. Меня спрашивают: «Вы прощаете предательство?» Если это ребенок, я прощаю. Но взрослый человек должен быть в ответе сам, я просто его забываю», — заявила Винер.

В мае 2024 года Мамун дала громкое интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко», в котором пожаловалась на жесткие методы работы Винер и рассказала о домогательствах тренера в детстве.

Мамун — четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила 4 ноября 2017 года.

Ранее Винер рассказала, что врачи по ошибке удалили российской гимнастке здоровый мениск.

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