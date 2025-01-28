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Заслуженный тренер России назвал имя самой перспективной российской теннисистки

Тренер Абашкин заявил, что ждет прогресса от теннисистки Андреевой в 2025 году
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Oscar J Barroso/Global Look Press

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дошедшая до стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Мирра Андреева способна в текущем сезоне обновить свои достижения.

По его словам, 17-летняя россиянка продолжает прогрессировать и набираться опыта в игре против сильнейших теннисисток мира.

«Мне понравилась Мирра Андреева, даже несмотря на то, что не смогла дойти до решающих матчей турнира. Думаю, что с каждым турниром она будет прогрессировать и улучшать свои результаты, свой класс игры. Жду ее среди игроков первой десятки мирового рейтинга, может быть даже в топ-5», — заявил Абашкин.

Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open в одиночном разряде, уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Встреча состоялась 19 января. Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 1:6, 2:6.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх.

Ранее Анатолий Абашкин назвал открытием удачное выступление Анастасии Павлюченковой на АО-2025.

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