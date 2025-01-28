Заслуженный тренер России назвал открытие Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дошедшая до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова смогла приятно удивить своих болельщиков.

По его словам, россиянка за счет опыта смогла грамотно подготовиться к турниру и достигнуть отличного результата.

«Очень порадовала Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинальной стадии в возрасте 33 лет. Когда спортсмен доходит до этого возраста, больше нет желания играть все турниры подряд, заработать все возможные рейтинговые очки и призовые деньги, мотаясь по миру с турнира на турнир. Игроки такого уровня строят свою подготовку для максимизации результата на ключевых стартах, тренируются ровно столько, сколько надо, играют ровно столько турниров, сколько им нужно. Это и позволило ей пройти дальше всех из наших женщин. Очень рад за Анастасию», — заявил Абашкин.

Четвертьфинальная встреча против Арины Соболенко, которая длилась 1 час 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 2:6, 6:3. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Ранее фиаско Арины Соболенко в финале Australian Open назвали сюрпризом.