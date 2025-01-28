Фиаско Соболенко в финале Australian Open назвали сюрпризом

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде против седьмой ракетки мира Мэдисон Киз стало для него большой неожиданностью.

По его словам, белорусская спортсменка по ходу турнира набирала физические кондиции и была фавориткой решающей игры.

«Поражение Арины Соболенко в финале Australian Open — действительно неожиданный результат. Несмотря на то, что Арина идет под первым номером в мировом рейтинге, и на то, что она довольно уверенно прошла всю сетку турнира вплоть до финала, нельзя сказать, что она играла на голову выше соперниц», — заявил Абашкин.

25 января Мэдисон Киз обыграла Арину Соболенко в решающей встрече турнира со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Для Киз эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.

Ранее поражение Соболенко в финале Australian Open назвали неслучайным.