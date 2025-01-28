Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фиаско Соболенко в финале Australian Open назвали сюрпризом

Тренер Абашкин заявил, что Соболенко удивила поражением в финале АО-2025
close
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде против седьмой ракетки мира Мэдисон Киз стало для него большой неожиданностью.

По его словам, белорусская спортсменка по ходу турнира набирала физические кондиции и была фавориткой решающей игры.

«Поражение Арины Соболенко в финале Australian Open — действительно неожиданный результат. Несмотря на то, что Арина идет под первым номером в мировом рейтинге, и на то, что она довольно уверенно прошла всю сетку турнира вплоть до финала, нельзя сказать, что она играла на голову выше соперниц», — заявил Абашкин.

25 января Мэдисон Киз обыграла Арину Соболенко в решающей встрече турнира со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Для Киз эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.

Ранее поражение Соболенко в финале Australian Open назвали неслучайным.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами