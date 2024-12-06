Продюсер Рудковская: расценки у Гном Гномыча больше, чем у чемпионов

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила в своем Telegram-канале, что расценки у ее сына Александра, который известен под псевдонимом Гном Гномыч, за ледовые шоу больше, чем у многих именитых чемпионов.

«Александр мечтает сам себе «Гелендваген» на 18-летие купить. Расценки на Александра в роли Щелкунчика на новогодние праздники больше, чем у многих именитых чемпионов. Ожидается, что он выступит в 34 шоу», — сказала Рудковская.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее Илья Авербух поставил программу сыну Плющенко.